Россия сыграет с Сербией на уровне юношеских сборных

Юношеская сборная России в возрастной категории до 18 лет в понедельник отправится в Белград. Там команда Дениса Первушина проведёт сбор, который продлится до 16 октября.

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, в рамках этого сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча против сверстников из Сербии. Игры пройдут 13 и 15 октября. Первый матч стартует в 16:00 по московскому времени, а второй – в 14:00.

Отметим, что юношеская сборная России тоже находится под санкциями, хотя УЕФА пытался вернуть команду в официальные соревнования (безуспешно).