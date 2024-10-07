Гришин: «Слишковича можно назвать кризисным менеджером»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на назначение Владимира Слишковича новым главным тренером «Оренбурга».

По мнению Гришина, чтобы оценить Слишковича, нужно подождать примерно восемь матчей. При этом эксперт считает, что клуб в любом случае даст Слишковичу завершить сезон, так как до зимы вряд ли получится что-то изменить с таким слабым подбором игроков.

«Он уже работал на коротком отрезке в «Спартаке», где проявил себя. Его можно назвать кризисным менеджером», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

После 11 туров «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке семь очков.