Непомнящий: «ЦСКА мог забить 4-5 голов «Динамо» в первом тайме»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями относительно вчерашнего московского дерби между «Динамо» и ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Армейцы» в первом тайме тактически переиграли соперника, могло быть четыре-пять голов вместо одного. В общем, победа ЦСКА вполне закономерная», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что дерби «Динамо» - ЦСКА прошло на стадионе «ВТБ Арена». Встреча завершилась победой «армейского» клуба со счетом 2:1.

После этого матча «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «армейцы» находятся на четвертой позиции.