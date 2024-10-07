Головин назвал блюдо, по которому соскучился

Полузащитник Александр Головин после приезда в сборную России ответил на вопрос, соскучился ли он по какому-то блюду. Во время прошлого сбора голкипер Матвей Сафонов говорил о желании поесть борща.

«Я бы тоже выбрал борщ! Для меня это тоже особенная еда», - слова Головина приведены на официальном сайте РФС.

Как известно, октябрьский сбор российской национальной команды стартовал в понедельник. Судя по всему, сбор пройдёт без товарищеских игр, ведь Российский футбольный союз не сумел их организовать.

Прошлый свой товарищеский матч – против Вьетнама – сборная России выиграла со счётом 3:0.