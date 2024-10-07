Тамерлан Мусаев планирует устроить Пьяничу допрос

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о Миралеме Пьяниче. Звёздный хавбек пополнил состав «армейцев» пару недель назад.

«Невооружённым взглядом видно, как он вышел с «Пари НН» и с «Динамо» на замену. Нет потерь, играл вперёд много. Чувствуется класс. Немного освоится, буду его расспрашивать про всё», - делится Мусаев с Legalbet.

Напомним, что на данный момент у бывшего полузащитника «Барселоны», «Ромы» и «Ювентуса» два проведённых матча за ЦСКА, по одному в РПЛ и Кубке России соответственно. Голевыми действиями в них знаменитый боснийский 34-летний легионер не отличился.

Мусаев: «Пьянич не смотрит на мяч, только на поле»