Первый тренер Николсона рассказал, почему ямаец не поехал в сборную из «Спартака»

Первый тренер Шамара Николсона Эндрю Прайс рассказал, почему ямайский легионер не поехал в этот октябрьский сбор в свою национальную команду.

«Решение принято после разговора со Станковичем и тренером сборной Ямайки Стивом Маклареном. Если он останется в «Спартаке» сейчас, то это будет как в интересах его клуба, так и страны, Шамар улучшает свою физическую форму», - рассказал Прайс для Metaratings.

Напомним, что Николсон стал одной из звёзд 11 тура РПЛ. В нём «Спартак» разгромил дома «Ростов» (3:0). В активе Николсона в этом матче – два забитых гола в третью 15-минутку первого тайма.

Прошлый сезон Николсон провёл во французской Лиге 1, где защищал цвета вылетевшего в Лигу 2 по итогу сезона «Клермон».

Кордоба и Николсон — в символической сборной 11 тура