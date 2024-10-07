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Канчельскис считает, что Тюкавину нужно уезжать в Европу

07 Октября 2024 • 16:49 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
20.10 19:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Канчельскис заявил, что Тюкавин отлично проявил себя в прошлом сезоне, поэтому от него всегда теперь будут требовать высокой результативности.

— Ему надо при первой же возможности уезжать в европейский клуб и показывать себя там, — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний нападающий появился на поле в 13 встречах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и записал в свой актив две результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 16 миллионов евро.

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Динамо Москва Андрей Канчельскис Константин Тюкавин ещё теги

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