Канчельскис считает, что Тюкавину нужно уезжать в Европу

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Канчельскис заявил, что Тюкавин отлично проявил себя в прошлом сезоне, поэтому от него всегда теперь будут требовать высокой результативности.

— Ему надо при первой же возможности уезжать в европейский клуб и показывать себя там, — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний нападающий появился на поле в 13 встречах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и записал в свой актив две результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 16 миллионов евро.