Гершкович: «Галактионов – лучший тренер прошедшего отрезка в РПЛ»

Бывший советский футболист Михаил Гершкович выразил солидарность президенту РПЛ Александру Алаеву. Тот назвал рулевого «Локомотива» Михаила Галактионова лучшим тренером первой трети РПЛ.

«С удовольствием соглашусь. Галактионов своим трудом доказывает это. Он достигает результатов и развивает молодежь. Это важно для оценки работы тренера», - говорит Гершкович для телеканала «Матч ТВ».

«Локо» по итогу 11 туров проиграл лишь дважды. Сначала это было во втором туре в матче с «Динамо», потом – в восьмом туре в игре с «Краснодаром». В остальном – девять побед из девяти возможных.

В турнирной таблице к этому моменту у «Локо» первое место, которое клуб делит с «Краснодаром», у обоих коллективов по 27 очков.