Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гершкович: «Галактионов – лучший тренер прошедшего отрезка в РПЛ»

07 Октября 2024 • 16:42 Комментировать

Бывший советский футболист Михаил Гершкович выразил солидарность президенту РПЛ Александру Алаеву. Тот назвал рулевого «Локомотива» Михаила Галактионова лучшим тренером первой трети РПЛ.

«С удовольствием соглашусь. Галактионов своим трудом доказывает это. Он достигает результатов и развивает молодежь. Это важно для оценки работы тренера», - говорит Гершкович для телеканала «Матч ТВ».

«Локо» по итогу 11 туров проиграл лишь дважды. Сначала это было во втором туре в матче с «Динамо», потом – в восьмом туре в игре с «Краснодаром». В остальном – девять побед из девяти возможных.

В турнирной таблице к этому моменту у «Локо» первое место, которое клуб делит с «Краснодаром», у обоих коллективов по 27 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Гершкович Александр Алаев Михаил Галактионов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки»
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Октября
17:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Глушенкову поможет упорство, он не завянет»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ высказался о трансфере Пьянича
17:35 · Россия. Премьер-лига
Муса вернулся в Нигерию официально
17:30 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Личка два года не может наладить оборону «Динамо»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил уровень тренера «Крыльев Советов» Осинькина
17:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: У «Ростова» нет побед, но почему-то Карпина никто не увольняет
17:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Голы Николсона – заслуга Станковича»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о перспективах ЦСКА после матча с «Динамо»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Семшов не уверен, что Ганчаренко исправит ситуацию в «Пари НН»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Россия сыграет с Сербией на уровне юношеских сборных
17:09 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Слишковича можно назвать кризисным менеджером»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «ЦСКА мог забить 4-5 голов «Динамо» в первом тайме»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Головин назвал блюдо, по которому соскучился
17:00 · Россия. Премьер-лига
Тамерлан Мусаев планирует устроить Пьяничу допрос
16:50 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Николсона рассказал, почему ямаец не поехал в сборную из «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что Тюкавину нужно уезжать в Европу
16:42 · Россия. Премьер-лига
Гершкович: «Галактионов – лучший тренер прошедшего отрезка в РПЛ»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Сильянов рассказал, за счёт чего «Локомотиву» прививается чемпионский дух
16:37 · Россия. Премьер-лига
Головин оценил свой рейтинг в симуляторе FC25
16:36 · Россия. Премьер-лига
Слишкович рассказал, почему легко и быстро договорился с «Оренбургом»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «У меня появилась работа в серьёзном клубе с амбициями»
16:32 · Россия. Премьер-лига
«Я расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака» — Селихов
16:17 · Россия. Премьер-лига
Названы сроки восстановления Дасы
16:12 · Россия. Премьер-лига
Кордоба и Николсон — в символической сборной 11-го тура РПЛ
16:10 · Россия. Премьер-лига
Головин назвал игрока сборной России, за которым следит
Все новости