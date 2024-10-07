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Сильянов рассказал, за счёт чего «Локомотиву» прививается чемпионский дух

07 Октября 2024 • 16:40 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Крылья Советов

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов поделился комментарием после победы над «Крыльями Советов».

Встреча 11-го тура чемпионата России завершилась победой «железнодорожников» с минимальным счетом 1:0.

— Думаю, можно сказать, что за счет таких тяжелых и трудовых побед, как в матче с «Крыльями», нашей команде понемногу прививается чемпионский дух, — приводит слова Сильянова Legalbet.

На данный момент «Локомотив» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 27 очков после 11 туров. Стоит сказать, что у лидирующего «Краснодара» такое же количество баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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