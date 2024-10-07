Головин оценил свой рейтинг в симуляторе FC25

Полузащитник «Монако» и национальной сборной России Александр Головин высказался о своём рейтинге в симуляторе FC25. Как известно, создатели игры дали Головину рейтинг 81. По словам футболиста, он не знает, много это или мало.

«Не знаю, сложный вопрос. Там сейчас такие рейтинги – кто-то не играет и получает огромный рейтинг, есть хорошие игроки, у которых по 70. Ну и именно в «фифу» я особо не играю, так что не слежу как там и что меняется», - слова Головина приведены на сайте РФС.

Напомним, что в понедельник начался тренировочный сбор сборной России. Александр Головин прибыл в расположение команды в стильном наряде.

На клубном уровне Александр Головин уже седьмой сезон проводит в «Монако». Всего за «красно-белых» российский полузащитник провёл 210 официальных матчей, в которых забил 31 гол и 39 голевых передач на партнёров.