Слишкович рассказал, почему легко и быстро договорился с «Оренбургом»

В понедельник боснийский специалист Владимир Слишкович стал главным тренером одного из аутсайдеров РПЛ, «Оренбурга». Тренер рассказал о том, были ли у него предложения от других клубов, помимо уральского коллектива.

«Нет. Разговоры часто ходят, но «Оренбург» сделал конкретное предложение, показал сильное желание. Поэтому мы достаточно быстро договорились», - цитирует тренера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Оренбург» по итогу 15 тура РПЛ опустился в зону вылета. Клуб находится выше лишь только грозненского «Ахмата», у кавказского клуба шесть очков. Тренировал команду до прихода Слишковича испанец Давид Деограсия.