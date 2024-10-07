Слишкович: «У меня появилась работа в серьёзном клубе с амбициями»

Новоиспечённый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал своё назначение в уральский клуб.

«Рад, что у меня появилась возможность работать в серьезном клубе с амбициями, молодой командой. Многие мои идеи могут с такой командой воплотиться. Меня бы тут не было, если б я сам этого не захотел», - делится Слишкович для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что имя Слишковича прославилось на всю Россию прошлой весной. Он возглавил «Спартак» после увольнения в середине апреля Гильермо Абаскаля. Клуб при нём ни разу не проиграл в оставшихся турах РПЛ, финишировав пятым.

«Оренбург» идёт на 15-м месте с семью баллами, это зона вылета.

Ранее в «Оренбурге» поставили задачу перед Слишковичем.