«Я расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака» — Селихов

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился комментарием об уходе защитника Георгия Джикии, который был многолетним капитаном «красно-белых».

Напомним, Селихов и Джикия вместе перешли в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году.

«Конечно, я расстроился, что Джикия ушел из «Спартака». Георгий — это лидер и человек с большой буквы. Про него могу сказать только хорошее», — приводит слова Селихова Legalbet.

Футболист считает, что Джикия продолжит прогрессировать уже в новом для себя клубе.

Напомним, в летнее трансферное окно 30-летний Джикия покинул «Спартак» и присоединился к «Химкам».