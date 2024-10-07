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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отставки чемпионата России: кто следующий

07 Октября 2024 • 16:25 Комментировать
Акрон
...
Зенит
18.10 18:00

Тренерские отставки – это неизбежное явление в футбольном мире. Как только команда перестаёт показывать результат, то главный тренер подвергается репрессиям. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует произошедшие отставки в чемпионате России и прогнозирует потенциальные смены главных тренеров в РПЛ.

Просим на выход

Первая отставка в текущем сезоне случилась в воронежском «Факел», где Игорь Черевченко отработал 108 дней. Вполне логичное решение. За четыре стартовых тура «Факел» заработал одно очко, забил один гол и шёл на последней строчке в турнирной таблице.

Магомед Адиев отработал в «Ахмате» 149 дней. Как и Черевченко, свой новый клуб он возглавил в апреле, но на тот момент работал ещё и со сборной Казахстана. В национальной команде его позднее сменил Станислав Черчесов. А в клубе первой победы в ном сезоне не дождались. Пять набранных очков и 15 позиция в турнирной таблице. Любопытно, что после ухода Адиева «Ахмат» опустился на последнюю строчку.

Минувшая неделя напомнила о том, что приходит середина осени. И если на улице можно стать свидетелем «листопада», то в РПЛ, который пересёк треть дистанции, начался «тренеропад». Давид Деограсия отработал в «Оренбурге» чуть больше года (408 дней). Вполне нормальный срок по нынешним меркам. Но вести борьбу за выживание в столице края пуховых платков не намерены.

Саша Илич так и не понял загадочную русскую душу в «Пари НН». Слухи о его увольнении ходили ещё до первой отставки в сезоне. Своё реальное воплощение они нашли после ничейного результата с «Акроном». Отметим, что многие специалисты были удивлены увольнением Саши Илича с поста «Пари НН», который занимал 11 строчку в турнирной таблице.

Все громче раздаются разговоры о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Вопрос ещё не решен, но болельщики уже создали петицию о сохранении Осинькина на посту главного тренера. Сам наставник, по сути, с болельщиками попрощался, а капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков попросил вмешаться в ситуацию губернатора Самарской области.

Кроме того, высока вероятность смены главного тренера в «Химках». Есть ощущение, что испанский наставник клуба Франк Артига не сможет пережить русскую зиму. Подмосковный клуб идёт на 13-й строчке и находится всего в одном очке от зоны прямого вылета.

Кто свободен

Список свободных специалистов из России достаточно длинный. В той же Самаре уже ждут Сергея Игнашевича, который находится без работы со 2 июня нынешнего года. Вместе с «Балтикой» Игнашевич выходил в финал Кубка России 2023/2024, а в 63 отработанных в московском «Торпедо» матчах набрал 55,5% очков. В «Химках» ждут Виктора Ганчаренко, который не сумел спасти «Урал» от вылета в Первую лигу, но имеет богатый опыт работы с клубами РПЛ, в частности с ЦСКА и «Краснодаром». Ему конкуренцию может составить Сергей Юран, который уже трижды работал с подмосковным клубом.

В стане московских «армейцев» работал Владимир Федотов, который находится без работы с начала лета 2024 года и имеет показатель набранных очков за матч на уровне 1,7. Чуть ниже (1,68) имеет показатель Игорь Колыванов, который приводил к званию чемпионов Европы парней до 17 лет в далёком 2006 году. Сам же он без работы с марта текущего года. Но, видимо, неплохо чувствует себя в роли телеэксперта. Как и Александр Григорян, который в среднем набирал по 1,42 очка за матч в своей тренерской карьере, отработав в более чем 15 клубах за свою карьеру, из которых 5 приходятся на женский футбол.

В конце августа освободились два относительно молодых специалиста, 50-летние Александр Точилин и Дмитрий Парфёнов. Оба имеют опыт работы в РПЛ, Парфёнов специализируется на Кубке России, где вместе с «Тосно» становился чемпионом (сезон-2017/2018) и выходил в финал с «Уралом» (сезон-2018/2019). Успехи Точилина связаны с футбольным клубом «Сочи», который пока что пытается решить вопрос с возвращением в РПЛ. И это только российские специалисты. У иностранцев отметим, что Слишкович получил назначение главным тренером в «Оренбурге», Гильермо Абаскаль «ездил вокруг» Химок, с целью пытаться трудоустроиться.

Работа главным тренером в чемпионате России – это невероятный стресс. К перестановке на тренерском мостике может привести не только отсутствие результата, но и ряд внешних, не зависящих от наставника причин. А вернуться на пост будет не так просто. Конкурс за место главного тренера клуба РПЛ измеряется двузначным числом. 

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Отставки чемпионата России сезона-2024/2025

Тренер
Клуб
Тур
Игорь Черевченко «Факел» 4
Магомед Адиев «Ахмат» 7
Саша Илич «Пари НН» 11
Давид Деограсия «Оренбург» 11

Константин ЛИЦИН

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Факел Игорь Осинькин Игорь Черевченко Магомед Адиев Оренбург Ахмат Пари НН Давид Деограсия Саша Илич ещё теги

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