Названы сроки восстановления Дасы

Защитник «Динамо» Эли Даса угодил в лазарет с травмой мышцы правого бедра. В пресс-службе московского клуба сообщили «Спорт-Экспрессу» о том, что Даса пропустит из-за полученного повреждения около четырёх недель.

Эли Даса провёл в сезоне 2024/2025 13 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.

«Динамо» в одиннадцати прошедших турах Премьер-лиги смогло набрать 20 очков (шесть побед, две ничьи, три поражения). «Бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице, от лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на семь зачётных баллов.