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Кордоба и Николсон — в символической сборной 11-го тура РПЛ

07 Октября 2024 • 16:12 Комментировать
Краснодар
4:0
Химки

Стало известно, кто из футболистов попал в символическую сборную по итогам 11-го тура Российской премьер-лиги.

Официальный телеграм-канал «Матч Премьер» опубликовал список лучших игроков минувшего тура, куда впервые попали игроки «Спартака» Наиль Умяров и Шамар Николсон. Кроме того, в число лучших вошёл форвард «Краснодара» Джон Кордоба, сделавший 2+1 в минувшей игре с «Химками».

Вратарь: Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Оласа, Коста (оба – «Краснодар»), Вуячич («Рубин»), Петров («Краснодар»).

Полузащитники: Файзуллаев (ЦСКА), Умяров («Спартак»), Обляков (ЦСКА), Беншимол («Акрон»).

Нападающие: Кордоба («Краснодар»), Николсон («Спартак»).

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