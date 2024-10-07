Головин назвал игрока сборной России, за которым следит

Полузащитник Александр Головин в понедельник прибыл в расположение сборной России на октябрьский сбор. У футболиста спросили, следит ли он за командой, учитывая большое количество изменений в составе по сравнению с прошлым приездом Головина.

«Да, много хороших игроков! Но слежу, всё-таки, больше за теми, кого я знаю лично. Например, за Ваней Обляковым, который плюс-минус хорошо выступает», - цитирует Головина сайт РФС.

Отметим, что Российский футбольный союз не смог организовать товарищеский матч сборной России в октябре. Судя по всему, стартовавший сбор пройдёт без игр.

Прошлый товарищеский матч сборная России проводила в сентябре против Вьетнама. Команда Валерия Карпина тогда выиграла со счётом 3:0.