Сёмин — о травме Глушенкова: «Конечно, это потеря для «Зенита»

Экс-наставник сборной России Юрий Сёмин высказался о новой травме нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Конечно, это потеря для «Зенита». После травм жизнь начинается заново», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Специалист считает, что Глушенков провел хороший стартовый отрезок, но после возвращения ему заново придется набирать кондиции.

В текущем сезоне 25-летний Глушенков появился на поле в десяти играх с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и сделал один ассист.

После 11 туров «Зенит» находится на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 26 зачетных баллов.