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Гладилин: «Хорошо отношусь к назначению Слишковича в «Оренбург», в «Спартаке» у него не было ошибок» эксклюзив

07 Октября 2024 • 16:20 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении Владимира Слишковича главным тренером «Оренбурга».

- Как вы отнеслись к назначению Слишковича в «Оренбург»?

- Очень хорошо. Когда он работал в «Спартаке», то сохранил команду в том лидирующем положении, в котором принял. Он ничего не проиграл. Ошибок у него не было. Поэтому руководители «Оренбурга» приняли правильно решение. Человек знает наш чемпионат, проявил себя здесь, хорошо говорит по-русски. 

- В «Спартаке» когда он заменял Абаскаля, ни разу не проиграл: была победа над «Химками» - 5:0, «Крыльями Советов» - 3:0, нулевая ничья с «Зенитом» в чемпионате и Кубке России, разгром «Ростова» - 5:1. По итогам апреля 2024 года он был признан лучшим тренером месяца. Думаете, именно его работа в «Спартаке» так повлияла на интерес к нему?

- Конечно. Если ты себя проявляешь в «Спартаке» - это лакмусовая бумага и реклама для дальнейшей тренерской карьеры. 

- То есть вы не считаете, что такая хорошая статистика Слишковича в «Спартаке» - это случайность?

- Нет. Он принимал правильные решения в непростой ситуации. Я, как тренер, понимаю, что ему было непросто, но он здорово разрулил ситуацию. Думаю, он бы нашел общий язык со Станковичем, но захотел поработать самостоятельно. Он давно созрел для этого.

- Почему наши команды предпочитают приглашать иностранных тренеров? Писали, что «Пари НН» тоже проявлял интерес к Слишковичу.

- Сложный вопрос.

- Как думаете, Слишкович спасет «Оренбург» от вылета, если учесть потенциал команды?

- У клуба не все потеряно. Сейчас будет пауза, то есть Слишкович вовремя принимает команду. Есть время для подготовки. Он знает наш чемпионат, поэтому шансы решить задачу по сохранению прописки в РПЛ хорошие. 

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- Любопытно, что «Оренбург» обычно угадывает с тренерами. Исключение составил лишь Ярошик. Клуб угадал с Марцелом Личкой, с Владимиром Федотовым, которые проработали на двоих более пяти лет и затем ушли на повышение. Слишкович может повторить такую же судьбу?

- Даже не сомневаюсь в этом. Человек знает тему, владеет ситуацией, имеет опыт работы в РПЛ. А задача сохранить прописку в лиге – это не стать чемпионом, это намного проще. Он готов и к более высоким целям. 

- Вы считаете правильным увольнение Деограссии?

- Конечно. Человек не справляется. Он потерял контроль над командой. Она стала играть так, что руководители поняли, что она обречена.

Елена Григорьевская

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