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Лепёхин - о чемпионской гонке: «Зенит» - всё равно фаворит чемпионата по всем показателям» эксклюзив

07 Октября 2024 • 15:56 Комментировать (1)

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о гонке лидеров после 11-го тура РПЛ.

- После 11-го тура лидер не сменился. «Краснодар» и «Локомотив» по-прежнему опережают «Зенит». Как это воспринимаете?

- В таблице большая плотность между этими командами, поэтому текущий вид таблицы ни о чем не говорит. Меня не смущает такое положение, потому что фаворитом чемпионата все равно остается «Зенит». Если бы это было за тур или два до конца чемпионата, тогда это могло бы вызвать беспокойство у поклонников питерского клуба. А сейчас еще вся борьба впереди. Двадцать раз все может поменяться. 

- «Зенит» забил лишь один мяч в ворота «Оренбурга». Не считаете, что питерцы могут начать нервничать из-за своих позиций в турнирной таблице?

- Надеюсь, нет. Конечно, команда, от которой все ждут побед, будет чувствовать себя некомфортно на месте ниже первого. Победа над «Оренбургом», одержанная с трудом, позитива не добавляет. Но чемпионская команда должна справляться с такими моментами.

- Считаете, по игре «Зенит» все равно выделяется на фоне конкурентов?

- Не знаю, как по игре, но по составу, инфраструктуре и другим показателям, именно питерцы фавориты турнира.  

- Глушенков выбыл еще на месяц из-за повреждения мышц задней поверхности бедра. Почему у него пошли травмы? Может организм не готов к такому ритму, нагрузкам?

- Травмы бывают часто. Это обычная часть работы футболиста. В конкретном случае сложно сказать, потому что я не знаю, насколько он подвержен травмам в своей карьере.  

- Как долго удержится лидер, учитывая, что в следующем туре «Краснодар» играет со «Спартаком» на выезде?

- Даже если после следующего тура «Краснодар» покинет первое место, то отставание будет небольшим. Поэтому глобально ничего не изменится. Так что делать серьезные выводы бессмысленно.

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- Как восприняли поражение «Динамо», которое считалось фаворитом матча с ЦСКА?

- Я удивился, когда «Динамо» сравняло счет, потому что у гостей было тотальное преимущество по голевым моментам. Просто они так глупо их не реализовывали. Я думал, что в итоге «Динамо» накажет их за это. Но на 90-й минуте футбольный бог повернулся лицом к ЦСКА. «Армейцы» больше заслужили победу.

- Не считаете, что после осечек от прямых конкурентов, «Спартака» и ЦСКА, позиции Лички пошатнулись?

- Это определяет руководство. Я бы не сказал, что у команды сейчас супернегативные результаты. Понятно, что у «Динамо» есть проблемы в обороне, о чем говорит статистика. Какие-то выводы уже надо делать. Одна или две игры могут быть стечением обстоятельств. Что-то не пошло. А когда команда стабильно пропускает, нужно либо менять исполнителей, либо тактический рисунок. Важно уделить внимание обороне. 

- «Спартак» разгромил «Ростов», но от первой тройки отстает на семь очков. Насколько критично отставание, ведь лидеры вряд ли посыплются?

- Для борьбы за чемпионство отрыв уже большеват. Но все еще впереди. С другой стороны, семь очков – это три игры, что уже неприятно. Это ведь не одно очко.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин
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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
07 Октября 2024 в 17:50
Бомжи не смогут, судья поможет)
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