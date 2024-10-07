Головин: «Чувствую старость!»

Полузащитник сборной России Александр Головин отреагировал на тот факт, что он является четвёртым игроком команды по возрасту.

«Чувствую старость! На самом деле, чувство ответственности, в любом случае, есть. Но не более того. Если кому-то нужен будет совет, я буду рад помочь», - слова Головина приведены на сайте РФС.

В понедельник стартовал сбор российской национальной команды. Похоже, сбор пройдёт без товарищеских матчей, ведь Российскому футбольному союзу не удалось договориться о матче против Пакистана.

В прошлом матче сборная России в сентябре крупно обыграла Вьетнам – 3:0.