Радченко: «Зенит» не зависит от Глушенкова

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, появилась ли у питерской команды зависимость от атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

«Нет. Глушенкову ещё нужно доказывать свою состоятельность. Да, он здорово начал, большой молодец, но теперь к нему будут повышенные требования. «Зенит» найдёт замену Максиму, в команде высокая конкуренция», - цитирует Радченко «РБ Спорт».

Как известно, на прошлой неделе в кубковом матче против «Акрона» Глушенков повредил заднюю поверхность бедра. «Зенит» сообщил, что из-за этой травмы футболист пропустит около четырёх недель.

«Зенит» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.