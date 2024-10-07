«Почему ЦСКА так возит «Динамо»? Мостовой высказался о дерби

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о прошедшем дерби между «Динамо» и ЦСКА. Как известно, «армейцы» добились гостевой победы со счётом 2:1. По словам Мостового, первая половина воскресного дерби его поразила.

«Я был поражён первым таймом – не понимал, что происходит с «Динамо». Думаю, не один я. Многие задавались вопросом: «Почему ЦСКА их так возит?» Такое ощущение, что «Динамо» не вышло на первый тайм», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Мостовой отметил, что в перерыве динамовцы собрались и смогли выровнять игру. При этом итоговую победу ЦСКА бывший игрок «Сельты» назвал заслуженной.

На текущий момент ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Динамо» - пятое. У команд по 20 очков.