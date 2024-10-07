Колосков ответил, должно ли «Динамо» уволить Личку

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о результатах «Динамо». В воскресенье, напомним, «бело-голубые» проиграли на своём поле ЦСКА со счётом 1:2.

По словам Колоскова, «Динамо» не хватает волевых качеств и тактического образования, и виноват в этом тренер. При этом Колосков не считает, что клуб должен думать об увольнении Марцела Лички.

«Пока что Личка не заслужил увольнения из «Динамо». Но кто-то должен с него спросить, чем они там занимаются. Уже которое время одна и та же проблема, не могут играть в обороне и сами себе привозят голы. Это же катастрофа», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

«Динамо» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда набрала 20 очков (шесть побед, две ничьи, три поражения).