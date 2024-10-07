Представитель Дзюбы оценил попадание игрока в номинацию на приз игроку месяца в РПЛ

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба попал в список игроков Российской премьер-лиги, которые будут бороться за звание лучшего игрока чемпионата в сентябре. Комментарий на этот счёт дал представитель игрока – Леонид Гольдман.

«Попадание Дзюбы в этот список – заслужено и приятно, но там есть много ребят, которые хорошо проявили себя. Глобально – это не какая-то цель, мне кажется, что лучший результат работы – это помощь команде, а не какие-то там награды и прочее», - цитирует Гольдмана «Спорт-Экспресс».

Гольдман отметил, что Дзюба не расстроится, если ему не удастся победить в голосовании и стать игроком месяца в РПЛ.

В прошлом месяце Артём Дзюба провёл в Российской премьер-лиге четыре матча. В них нападающий «Акрона» записал на свой счёт один гол и три голевых паса на партнёров. На текущий момент клуб из Тольятти располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата.