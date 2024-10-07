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Пономарёв: «Не уверен, что Пьянич вытеснит из состава Кисляка, Гуарирапа не верит в себя» эксклюзив

07 Октября 2024 • 15:20 Комментировать (2)
Динамо Москва
1:2
ЦСКА Москва

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением о победе «армейцев» над «Динамо» (2:1).

- Хорошо, конечно, что все так закончилось. В футболе, увы, нередко работает закон: не забиваешь ты – забивают тебе… «Армейцы» могли поплатиться за такую расточительность. Ну, решите вы вопрос в первом тайме! Забейте второй, третий, четвертый. Сколько шансов, елы-палы…

- Динамовцы неприятно удивили?

- Да они просто мертвые в обороне, вообще не умеют мячи отнимать! Внизу не соображают, как играть. С таким футболом они точно укатятся далеко. А «армейцы» немного расслабились во втором тайме. Карраскаль сравнял счет, хорошо пробил в ближний угол.

- К Акинфееву есть вопросы?

- Нет. Тут нужно говорить о мастерстве динамовца. Слишком близко было, Игорь не смог среагировать. Другое дело – почему Карраскаля никто не накрыл? Кто-то же должен был с ним плотно действовать. Тут надо разобраться. Башку снять с того, кто опекал полузащитника «бело-голубых». Ведь все и могло закончиться с таким счетом – 1:1. Эта ничья была бы для ЦСКА сродни поражению. Я не шучу. Иметь до перерыва такое преимущество и упустить три очка…

Хорошо, что Николич выпустил в итоге Мусаева, который и реализовал момент. Но там и динамовцы по центру все провалили. Большие проблемы в обороне у команды Лички. Очень большие!

- Гуарирапа не убедил?

- Ну… Конечно, надо было забивать. Моменты то хорошие. Но он не безнадежен!

- Да?

- В нем что-то есть. Интересный форвард. Думаю, просто пока не верит в себя. Зато неплохо двигается, открывается. Просто надо забить первый гол. Тогда, надеюсь, его прорвет. Хорошо мяч корпусом прикрывает, неплох в единоборствах. Давайте еще подождем. Гуарирапа пригодится. Все впереди.

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- Как вам в целом этот ЦСКА?

- А знаешь, очень приличная команда подобралась. Хорошая оборона, приличная полузащита.

- Как вам вчера Пьянич?

- Он провел на поле где-то 20 минут, так? И не особо убедил. Не впечатлил. Он же уже возрастной. Как бы он сюда не приехал зарабатывать…

- Думаете?

- Похоже, это его лебединая песня. Я просто сужу по тому, как он двигался вчера по полю. Без напряга! Решил как-то прохладненько поиграть. Знаешь, наш паренек – Кисляк – смотрелся интереснее.

- Выиграет ли Пьянич у него конкуренцию?

- А вот в этом пока не уверен. Кисляк впахивает, выгрызает мячи. Пьянич хочет играть на чистых мячах, дирижировать атаками. А надо вкалывать!  Но в целом полузащита у ЦСКА качественная. Обляков в первом тайме неплохо смотрелся. Файзуллаев с дриблингом, может обыгрывать. Зачем его заменили? Не понял. Сил у него много. Узбек обладает ценными качествами, редкими для нашего футбола. Обводкой.  Так что тут все нормально.  Вот в нападении мы уже давно страдаем.

- Был же недавно Чалов.

- Да ну, бросьте! Тормозил атаки. Да, забивал, но чаще это делал с пенальти или за счет ошибок соперников. Ушел и ушел. Не страшно.

Александр Сычёв

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ЦСКА Москва Миралем Пьянич Владимир Пономарёв Сауль Гуарирапа ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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bertoletik178
07 Октября 2024 в 16:13
Гурирапа вообще непонятно кто. Так все запороть? Но у нас нет по-прежнему обороны, а это приговор. Что Пьянич? Бегать не будет, тяжело. Дирижировать в центре - посмотрим.
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Levlimin
07 Октября 2024 в 15:37
Опять никудышный Чалов! Как репей пристал Пономарев к нему. Чалов забил 76 голов в РПЛ, а всего 92, из них 14 с 11-метров. В Спартаке один футболист забил 5 голов и 4 с 11-метров, так его нахваливают. Нападающий, забивающий много всегда ценен. С метра-полутора Гуарирапа не забивает, но хорош...
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