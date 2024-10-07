Денис Попов оценил победу ЦСКА в дерби над «Динамо»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча «Динамо» – ЦСКА (1:2) в 11-м туре РПЛ.

- Закономерная победа ЦСКА. Наверно, уже в первом тайме могли решать все вопросы, имели три-четыре стопроцентных момента. Но, как это часто бывает, не забиваешь ты – забивают тебе. Молодцы, что сумели собраться и дальше снова развернуть игру в нужную сторону.

«Динамо» пока страдает чем? В атаке играют здорово, забивают, прессингуют. Но чтобы становиться чемпионами, а в этом году ожесточилась борьба и за медали, надо наладить оборону. Это основная проблема «Динамо». А ЦСКА нужна стабильность – признак мастерства, – заключил Попов.

ЦСКА опередил в таблице «Динамо» по дополнительным показателям.