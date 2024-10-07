Колосков назвал конкурентов «Зенита» - в списке нет «Динамо»

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в России. По словам Колоскова, конкуренцию «Зениту» могут составить четыре команды.

«Краснодар» – в первую очередь, «Спартак» – во вторую, «Локомотив» – в третью, ЦСКА – в четвертую. Вот эти четыре команды», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Колосков добавил, что «Динамо» не готово к борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги.

На текущий момент на вершине турнирной таблицы российского чемпионата располагается «Краснодар» (27 очков). Дальше идут «Локомотив» (27), «Зенит» (26), ЦСКА (20), «Динамо» (20) и «Спартак» (19).