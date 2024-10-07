Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины

РФС не нашёл соперника для сборной России, но октябрьский сбор команды все равно состоится. При этом несколько игроков этот сбор пропустят, о чём рассказывает пресс-служба команды.

Александр Максименко прибыл в сборную с травмой и будет лечиться в расположении клуба. Андрей Лунёв тоже отправился в клуб – у него наблюдается перегрузочное состояние.

Константин Тюкавин и Иван Обляков покидают сборную России из-за ОРВИ, а у Руслана Литвинова выявили микроповреждение.

Стоит сказать, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи.