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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Спартака» Николсон ответил на критику Радимова

07 Октября 2024 • 15:04 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Ростов

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался насчёт критики известного в прошлом футболиста Владислава Радимова. Экс-игрок говорил, что Николсон «еле ходит», и вопрошал, «где его откопали».

«Отвечать на это – не в моём в стиле. Во-первых, я не обижаюсь на слова людей, так как я сам по себе весёлый человек и меня не задевают высказывания такого рода. Во-вторых, я играю в лучшем клубе России – «Спартаке», - цитирует Николсона «РБ Спорт».

По словам Николсона, он заслужил выступать за «Спартак», ведь в противном случае не получил бы приглашения в этот клуб.

Напомним, что на выходных «Спартак» на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 3:0. Шамар Николсон стал автором дубля. На текущий момент «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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