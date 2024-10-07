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Босс «Зенита» ответил, зачем клуб объявил сроки восстановления Глушенкова

07 Октября 2024 • 14:54 Комментировать

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос, почему клуб решил сообщить сроки восстановления атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

«Чтобы не было измышлений», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее «Зенит» сообщил, что Глушенков из-за травмы задней поверхности бедра пропустил приблизительно четыре недели. При этом недавно Медведев говорил, что такая информация является врачебной тайной.

На текущий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» и «Локомотива» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на один зачётный балл (26 против 27).

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Евро-Футбол.Ру,
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