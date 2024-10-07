Алаев ответил, что его больше всего радует в РПЛ

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, ответил на вопрос о проходящем сезоне. У Алаева спросили, что его больше всего радует в нынешнем чемпионате.

«Борьба за чемпионство. Нет такого, что кто-то один оторвался и убежал, что интриги нет. Внизу никогда не было такой борьбы, которая будет в этом году. Не припомню, чтобы за каждый голевой момент шла борьба», - цитирует Алаева «Чемпионат».

После одиннадцати туров на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги располагается «Краснодар» (27 очков). Команда опережает «Локомотив» по дополнительным показателям. Тройку замыкает «Зенит» (26 очков), который становился чемпионом в каждом из шести предыдущих сезонов.

Отметим, что Российская премьер-лига ушла на перерыв, связанный с матчами сборных.