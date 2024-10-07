Генсек РФС высказался о фиксации снижения интереса к футболу в России

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, высказался о недавних результатах опроса ВЦИОМ. Специалисты зафиксировали снижение интереса к футболу в России.

«Есть несостыковка – мы наблюдаем рост телесмотрения и посещаемости, но с другой стороны число равнодушных, по данным ВЦИОМ, как будто бы увеличивается. Остается вопрос, что это за категория равнодушных», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Митрофанов допустил, что кто-то из категории равнодушных все равно посещает футбольные матчи. По словам генсека РФС, он не ощущает снижения интереса к футболу в стране.

После одиннадцати туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар».