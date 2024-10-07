Лунёв следит за выступлениями бывшего клуба

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв сообщил о том, что продолжает следить за матчами бывшей команды – за матчами «Байера». Футболист ответил на вопрос, сможет ли Хаби Алонсо привести леверкузенцев ко второму подряд чемпионскому титулу.

«Будет тяжелее, но почему бы и нет», - цитирует Лунёва Metaratings.

Андрей Лунёв выступал за «Байер» в 2021-2023 годах. Россиянин был вторым вратарём леверкузенцев, поэтому провёл за команду только три матча. В них Лунёв пропустил четыре гола.

«Байер» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей «Баварии» леверкузенская команда отстаёт на три очка.