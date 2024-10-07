«А что случилось?» Мостовой высказался об отставке Деограсии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался насчёт отставки Давида Деограсии с поста главного тренера «Оренбурга».

«А что случилось с Деограсией? Он же рассказывал, что всё так замечательно и здорово, якобы у них там такой прекрасный футбол. Приезжают с лозунгами, что придумали что-то новое. В итоге уезжают – и ничего», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Оренбург» объявил об отставке Давида Деограсии на прошлой неделе. Команда на текущий момент занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагается в зоне прямого вылета.

Новым главным тренером «Оренбурга» стал Владимир Слишкович, который ранее работал в «Спартаке».