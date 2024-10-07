Агент дал комментарий о состоянии игрока «Локомотива» Морозова

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Евгением Морозовым, высказался о состоянии футболиста. Из-за проблем со здоровьем Морозов пропустил шесть последних матчей московской команды.

«Морозов возвращается в общую группу. Надеемся, что после паузы он вернётся в состав «Локомотива», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодару» московская команда уступает только по дополнительным показателям.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Химок».