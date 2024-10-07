Мостовой поблагодарил Абаскаля за Слишковича

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о назначении Владимира Слишковича на пост тренера в «Оренбурге». Мостовой часто критикует экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, но на этот раз бывший игрок «Сельты» поблагодарил испанского специалиста.

«Что касается Слишковича, то об этой фамилии мы услышали благодаря Абаскалю. Спасибо ему за это! Если бы Абаскаля не убрали, мы бы так и не услышали о Слишковиче. Хоть одно хорошее дело сделал!» - цитирует Мостового «Чемпионат».

Что касается перспектив «Оренбурга» при Слишковиче, то Мостовой не стал их оценивать. По словам бывшего игрока «Сельты», «горожане» не должны вылетать из Премьер-лиги напрямую при любом тренере, учитывая неплохое качество состава.

На текущий момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.