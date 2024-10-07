Газзаев назвал претендентов на медали РПЛ

Известный тренер Валерий Газзаев дал комментарий по поводу борьбы за призовые места в Российской премьер-лиге. По мнению Газзаева, на медали будет претендовать целый ряд команд.

«Краснодар», «Локомотив», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» будут претендовать на призовые места. Плюс «Спартак», но он играет нестабильно», - цитирует Газзаева «Чемпионат».

Отметим, что в каждом из шести предыдущих сезонов чемпионский титул Премьер-лиги выигрывал «Зенит». На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». При этом «Локомотив» уступает «быкам» только по дополнительным показателям, а «Зенит» отстаёт на одно очко.