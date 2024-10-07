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«Я против таких назначений»: Гершкович оценил приход Слишковича в «Оренбург»

07 Октября 2024 • 13:16 Комментировать

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович дал комментарий по поводу назначения Владимира Слишковича на должность рулевого «Оренбурга». По словам Гершковича, он не поддерживает подобного рода решения.

«Я против таких назначений, потому что это тренеры, которые ничего не добились, и у себя на родине они не востребованы, а здесь им почему-то рады. Не понимаю руководителей клубов, которые не обращают внимания на наших специалистов», - цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».

Гершкович отметил, что у «Оренбурга» было много вариантов по выбору нового главного тренера.

Ранее Владимир Слишкович работал в «Спартаке» - членом тренерского штаба и исполняющим обязанности главного тренера. Боснийский специалист покинул московский клуб по завершению сезона 2023/2024.

На текущий момент «Оренбург» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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