Чанов прокомментировал победу ЦСКА в дерби с «Динамо»

Экс-тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о победе «армейцев» в гостевом поединке 11-го тура Премьер-лиги против «Динамо».

«Рад, что ЦСКА в конце дожал. «Армейцы» были сильнее. ЦСКА должен бороться за самые высокие места, если будет реализовывать моменты», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

После этой победы на счету ЦСКА стало 20 баллов. Подопечные Марко Николича поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В 12-м туре «армейцы» на выезде встретятся с махачкалинским «Динамо».