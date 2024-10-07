Назван ещё один возможный соперник сборной России

Российский футбольный союз строит планы на ноябрьский сбор национальной команды. Ранее в прессе появлялась информация о возможном матче между сборными России и Сирии. Ещё одним соперником команды Валерия Карпина в следующем месяце может стать сборная Туркменистана.

Как сообщил Sport24 знакомый с ситуацией источник, РФС имеет предварительные договорённости с Федерацией футбола Туркменистана. Игра может пройти в Москве в пятницу, 15 ноября.

Отметим, что в последний раз сборная России проводила официальный матч почти три года назад. В условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА российская национальная команда может проводить только товарищеские матчи.

Названа дата матча Россия – Сирия