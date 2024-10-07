Ледяхов отреагировал на назначение Слишковича в «Оренбург»

Российский специалист Игорь Ледяхов поделился мнением о назначении экс-тренера «Спартака» Владимира Слишковича на пост рулевого «Оренбурга».

«Будем смотреть, что получится со Слишковичем. Это решение руководства. Видимо, они довольны работой иностранных специалистов, потому их и ищут», - приводит Metaratings.ru слова эксперта.

О назначении боснийского специалиста на пост главного тренера «Оренбурга» было объявлено сегодня, 7 октября. Контракт Слишковича с клубом рассчитан на два года.

В чемпионате команды провели 11 туров. «Оренбург» набрал семь баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.