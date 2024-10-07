Слишкович обратился к фанатам «Оренбурга»

Новоиспеченный наставник «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о подписании трудового соглашения с клубом.

«Оренбуржцы, я приехал! Мне нужна ваша помощь. Она важна для ребят на поле, чтобы остаться [в РПЛ] и спасти этот сезон. Увидимся скоро», - высказался боснийский специалист в видеоролике.

Сегодня, 7 октября, был объявлено о назначении Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два года. Он сменил у руля команды испанца Давида Деограсию.

После 11 туров Премьер-лиги команда набрала семь баллов и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.