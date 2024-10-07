В «Динамо» заявили о доверии к Личке

Павел Пивоваров, который в московском «Динамо» занимает должность генерального директора, высказался о главном тренере команды Марцеле Личке. По словам функционера, клуб доверяет нынешнему рулевому.

«Кредит доверия к Личке? Мы в него верим, мы ему доверяем. Он главный тренер «Динамо», - цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

После одиннадцати туров «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Марцела Лички набрала 20 очков (шесть побед, две ничьи, три поражения).

Следующий матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 20 октября, - против «Рубина» на выезде.