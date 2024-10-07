Дзюба претендует на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре - известны все номинанты

Пресс-служба Российской премьер-лиги представила номинантов на звание лучшего футболиста в сентябре. В шорт-лист претендентов были включены пятеро игроков.

За индивидуальную награду поборются следующие футболисты: Эдуард Сперцян, Алексей Батраков, Артём Дзюба, Илья Самошников и Константин Тюкавин.

Победитель в номинации будет объявлен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и фанатов.

После 11 сыгранных туров чемпионата России первое место занимает «Краснодар». На второй строчке располагается московский «Локомотив», а топ-3 замыкает петербургский «Зенит».