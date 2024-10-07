Наумов: «Оренбург» ошибся, назначив Слишковича»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение боснийского специалиста Владимира Слишковича на пост рулевого «Оренбурга».
«Это не очень хорошая история для «Оренбурга». Не думаю, что он долго там проработает, это ошибка. Нужно было назначать российского специалиста», - передает слова Наумова «Спорт-Экспресс».
О назначении Слишковича на пост рулевого команды из Оренбурга было объявлено в понедельник, 7 сентября. Трудовой договор между сторонами рассчитан на два года.
По итогам 11 туров чемпионата России «Оренбург» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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