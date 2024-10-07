Глава «Оренбурга» объяснил, почему выбрал Слишковича

Глава «Оренбурга» Василий Еремякин в беседе с представителями СМИ рассказал, почему был сделан выбор в пользу Владимира Слишковича.

«Переговоры прошли хорошо. Благодарю Владимира за это. Выбирали из числа многих тренеров, остановились на его кандидатуре, исходя из совокупности проблем, которые есть», - передает слова президента клуба «Спорт-Экспресс».

Трудовое соглашение боснийского тренера с аутсайдером Премьер-лиги рассчитано на два года.

В России Слишкович известен по работе в московском «Спартаке». Он исполнял обязанности главного тренера «народной команды» с апреля по май текущего года.