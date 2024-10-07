В «Оренбурге» поставили задачу перед Слишковичем

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович возглавил «Оренбург». Президент клуба Василий Еремякин назвал задачу, которая поставлена перед новым наставником.

«Задача - для начала сохранить клуб в РПЛ. Конкретного места нет. Желательно без стыковых матчей», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

У руля команды из Оренбурга Слишкович сменил испанца Давида Деограсию.

В последнем матче чемпионата России команда на выезде минимально проиграла петербургскому «Зениту» со счетом 0:1. После 11 туров Премьер-лиги «Оренбург» с семью очками занимает 15-е место в турнирной таблице.