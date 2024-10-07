Стало известно, когда Медина будет тренироваться в общей группе «Спартака»

Атакующий полузащитник Хесус Медина пропустил последние матчи «Спартака» из-за полученной ранее травмы. С большой долей вероятности парагвайский футболист вернётся к работе в общей группе «красно-белых» во время октябрьской паузы на матчи национальных сборных. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Хесус Медина провёл десять матчей. В них атакующий полузащитник записал на свой счёт два гола и два голевых паса на партнёров.

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков (пять побед, четыре ничьи, два поражения).