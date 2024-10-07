Раскрыт срок контракта Слишковича с «Оренбургом»

Василий Еремякин, который является президентом «Оренбурга», в беседе с журналистами раскрыл срок трудового соглашения нового главного тренера команды Владимира Слишковича.

«Контракт со Слишковичем рассчитан на 2 года. Этот сезон-2024/25 и 2025/26», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в чемпионате России Слишкович тренировал московский «Спартак».

«Оренбург» на прошлой неделе отправил в отставку испанского специалиста Давида Деограсию. По итогам 11 туров Премьер-лиги команда набрала семь очков и занимает предпоследнее место в таблице. Следующий матч в РПЛ «Оренбург» сыграет против «Крыльев Советов» 20 октября.